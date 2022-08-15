''Boris Johnson gazeteciliğe geri dönebilir''

İngiltere Başbakanlığından önce yalan haber yüzünden The Times'tan kovulan Boris Johnson'ın eski mesleği gazeteciliğe dönebileceği iddia edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görevi bıraktıktan sonra eski mesleği gazeteciliğe dönebileceği öne sürüldü. NTV'nin Guardian'dan aktardığı habere göre İngiltere'nin ünlü tabloid gazetelerinden Daily Mail, Johnson'a köşe yazarlığı teklifi götürdü.

Daily Mail'dan kimliklerini açıklamayan kaynaklar, teklif edilen maaşa veya diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşmadı. Independent'in aktardığı habere göre, ne Başbakanlık Konutu ve Ofisi ne de Daily Mail, Guardian'ın teklife dair yorum talebine yanıt verdi.

Johnson, 2016'da Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmeden önce ülkenin tanınmış gazetelerinden Telegraph'ta haftalık köşe yazıları yayımlıyordu. Boris Johnson, o dönem ayda 10 saat çalışarak yılda 275 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) maaş alıyordu. 2018'de görevi bıraktıktan sonra yine aynı maaşla Telegraph'ta işe girmişti.

Johnson, son yazısını başbakan seçilmeden üç gün önce 21 Temmuz 2019'da kaleme almıştı. Siyasetçi, yazısında 1969'da ABD'li astronotların Ay'a inişini örnek göstererek, ülkenin Brexit süreciyle Avrupa Birliği'nden ayrılması için bundan ilham alması gerektiğini belirtmişti. .