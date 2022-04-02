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Boris Johnson’dan Ramazan ayına övgü

İngiltere ve Dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutlayan İngiltere Başbakanı Johnson, 'Her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyuyorum. Bu özel ayda hepimizin şefkatinizden ve topluluk ruhunuzdan öğreneceğimiz çok şey var' dedi.

1 Saat Önce
2022-04-02 10:46:00
Boris Johnson’dan Ramazan ayına övgü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyduğunu söyleyerek, İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görüntülü mesajında, bu seneki ramazan ayının, Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana kısıtlamasız ilk ramazan olacağına değindi.

Pandemi döneminde İngiltere'deki İslami merkezlerin aşılamaya verdiği desteklere dikkati çeken Johnson, “Bu oruç ve bağış ayına girerken, ülkemize bu kadar çok şey veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), okullar ve polis teşkilatları ve iş dünyasında Müslümanların önemli roller üstlendiklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı, “Her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyuyorum. Bu özel ayda hepimizin şefkatinizden ve topluluk ruhunuzdan öğreneceğimiz çok şey var. İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir ramazan diliyorum” dedi. .

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