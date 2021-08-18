Boris Johnson: Afganistan’dan gelenleri göndermeyeceğiz
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Batı, ABD olmadan Afganistan'daki misyona devam edemezdi' dedi.
2021-08-18 12:48:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamento'ya Afganistan konusunda açıklamalar yaptı. Boris Johnson'ın açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:
- Afganistan'daki olaylar beklenenden hızlı gelişti.
-Afganistan halkının daha iyi bir geleceği için çalıştık.
-Afganistan'ın terörist gruplar için bir üs olmasını durdurmak için bu temel görevi başardık.
-Afganistan'daki insani krize ilişkin elimizden gelen her şeyi yapacağız.
-Taliban tahliyenin devam etmesine izin veriyor.
-Batı, Amerikan lojistiği, ABD hava gücü ve Amerikan gücü olmadan bu ABD liderliğindeki görevi sürdüremezdi.
-Afganistan'dan gelenleri göndermeyeceğiz ve Afganistan'dan bu ülkeye gelişigüzel bir şekilde gelmesine izin vermeyeceğiz.
-Bu yıl 5000 Afgan'ı daha kabul etmeyi taahhüt ediyoruz ve bunu uzun vadede 20.000'e kadar gelecek yıllar için gözden geçireceğiz
-İngiltere şimdiye kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye etti.
-BM'yi bu bölgede yeni bir insani çabaya öncülük etmeye çağırıyoruz.
-Taliban'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceğiz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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