Boris Johnson'a yönelik 'en büyük isyan'

İngiltere Parlamentosu, Covid önlemlerini onayladı, iktidar partisi 100'e yakın fire verdi. Önlemler ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğiyle Parlamento'dan geçti. Dünkü oylama, Muhafazakar Parti'de Başbakan Boris Johnson'a yönelik 'en büyük isyanı' olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Parlamentosu; Covid serfikası, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu, sağlık hizmetlerinde ön saflarda çalışanlara aşı zorunluluğu ve Covid pozitif bir kişiyle temaslı olanların her gün test yaptırarak karantinadan muaf olması gibi uygulamaları öngören Covid önlemlerini onayladı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den 100'e yakın milletvekili tüm önlemlere destek vermedi.

Önlemler ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğiyle Parlamento'dan geçti.

Dünkü oylama, Muhafazakar Parti'de Başbakan Boris Johnson'a yönelik "en büyük isyanı" olarak değerlendiriliyor.

Muhafazakar Parti'den bazı milletvekillerinin "özgürlüklerin kısıtlanması" olarak değerlendirdikleri uygulama bugün itibarıyla geçerli olacak.

İngiltere hükümeti, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının ardından 11 Afrika ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamalarının ise bugünden geçerli olmak üzere kaldırıldığını açıkladı. Seyahatlerde test zorunluluğu ise devam edecek.

"Muhafazakar Partililer, Johnson'ın geleceği üzerine düşünüyor"

Öte yandan BBC politika muhabiri Iain Watson, dünkü oylamada yaşananları dikat çekerek, "muhafazakar Partililer, Johnson'ın geleceği üzerinde düşünüyor" dedi.

Watson'un değerlendirme yazısı şöyle:

İkna ve razı etmeyi denediler.

Başbakan Boris Johnson, Omicron'un yarattığı riskleri ifade ederek, milletvekillerine hitap etti.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty de milletvekillerine bilgi verdi ve hastaneye yatışlarda önemli bir artış beklendiğini söyledi.

Ama isyan eden 100'e yakın Muhafazakar milletvekili yollarından döndürülecek gibi değildi.

Hatırlarsanız, bu sayı geçen yılki hükümetin Covid önlemlerine karşı oy kullanan 55 milletvekilinden daha fazla.

Oylama Covid sertifikalarına yönelik sahip olunan şüphe hakkında çok şey söylüyor.

Ancak aynı zamanda hükümet ve milletvekilleri arasında kayda değer ve büyüyen bir uçurumun da altını çiziyor.

Ve haftalarca süren olumsuz manşetlerden sonra başbakanın otoritesinin ciddi şekilde aşındığını gösteriyor.

Pek çok Muhafazakar Partili, eski parti baş denetçisi Mark Harper'ın hükümeti milletvekillerine daha fazla saygı göstermeye zorlamak için oy kullanma çağrısına kulak vermiş görünüyor.

Birçok isyancı Muhafazakar milletvekilinin umudu, başbakanın şimdi söz konusu Covid önlemlerinden daha ileri gidemeyeceğini hissetmesidir.

En hafif deyimiyle, Muhafazakar Parti sıralarındaki ruh halinin huzursuzluk olduğu çok açık.

Muhafazakar Parti milletvekilleri 2019'daki seçimlerin büyük kazancı Johnson'ın artık kendileri için bir mesuliyete dönüşüp dönüşmediğini açıkça tartışırken, parlamentodaki tüm gözler Perşembe günkü Kuzey Shropshire ara seçimlerinde olacak.

Başbakan Johnson Pazartesi günü, İngiltere'de Omicron vakalarının hızla artması nedeniyle, günlük aşı sayısını 1 milyona çıkarıp bu ay sonuna kadar tüm yetişkinlerin takviye aşılarının tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bunun üzerine aşı randevularında büyük artış oldu ve aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Dün ayrıca İngiltere'de Omicron kaynaklı ilk ölüm kayda geçti.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.