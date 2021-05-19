Boris’in altın kaplamaları başına dert oldu

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, nişanlısı Carrie Symonds ile çıktığı Karayipler tatilinin ardından evine yaptırdığı 58 bin sterlin (82 bin dolar) tutarındaki altın kaplama da ülkede tartışmalara neden oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın evine yaptırdığı 58 bin sterlin (82 bin dolar) tutarındaki altın kaplama duvar kağıtlarının şimdiden dökülmeye başladığı ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, nişanlısı Carrie Symonds ile çıktığı Karayipler tatilinin ardından evine yaptırdığı altın kaplama da ülkede tartışmalara neden oldu.

Tatilin ve altın kaplama dekorasyonunun ödemesini kimin yaptığı tartışılırken, çiftin evindeki kaplamanın dökülmeye başladığı ortaya çıktı.

Kaplamada dökülmelerin baş göstermesi üzerine iç mimar Lulu Lytle'ın Başbakan'ın evine gittiği haberleri İngiliz medyasında yer aldı.

Aktarılana göre, dekorda bir rulo başına ödenen para 840 sterlin (1188 dolar). Dekorasyonun tamamı için ödenen ücret ise 58 bin sterlin (82 bin dolar).

Dökülmeye başlayan kaplamada yeni masrafların ortaya çıkacağı da ayrı bir tartışma konusu.

Ödeme tartışmaları devam ederken, iktidarda bulunan Muhafazakar Parti'nin konunun üzerini kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.

Başbakan'ın nişanlısı ile çıktığı Karayipler tatili ve altın kaplama dekorasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor. Seçim Komisyonu'ndan bir üye, soruşturmaya ilişkin, 'suçun meydana geldiğinden şüphelenme noktasında makul gerekçelerin bulunduğuna kanaat getirildiğini' ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.