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TIMETURK / DÜNYA / Bolsonaro, Leonardo DiCaprio'ya uyarıda bulundu: Çenesini kapalı tutsa iyi olur

Bolsonaro, Leonardo DiCaprio'ya uyarıda bulundu: Çenesini kapalı tutsa iyi olur

Brezilya lideri Bolsonaro, Leonardo DiCaprio Brezilyalıları iklim yanlısı adaylara oy vermeye çağırınca ünlü oyuncuya çenesini kapalı tutması için uyarıda bulundu.

13 Saat Önce
2022-05-05 17:01:56
Bolsonaro, Leonardo DiCaprio'ya uyarıda bulundu: Çenesini kapalı tutsa iyi olur

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevre aktivisti olarak da bilinen Hollywood'un ünlü aktörünün Brezilyalıları iklim yanlısı adaylar için oy kullanmaya çağırmasının ardından Leonardo DiCaprio'ya çenesini kapalı tutmasını söyledi.

CNN'in haberine göre, ekim ayında yeniden seçilmek için yarışan Bolsonaro, Brezilya'daki resmî konutunun önünde destekçilerine yaptığı konuşmada “DiCaprio saçma sapan konuşmak yerine çenesini kapalı tutsa iyi olur” dedi.

Geçen hafta DiCaprio, “Brezilya, Amazon'a ve iklim değişikliği için kritik olan diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada ne olduğu hepimiz için önemli ve gençlerin oyları sağlıklı bir gezegen için değişimin anahtarı” diye yazmıştı. Oyuncunun bu çağrısına Bolsonaro'dan yanıt gecikmedi ve sert bir üslupla oyuncunun susmasını istedi.

2019'da göreve başladığından beri Bolsonaro, çevre politikaları nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

AMAZON'DAKİ KİTLESEL YIKIMDAN SORUMLU TUTULUYOR

Reuters'in haberine göre, geçen yıl bir grup iklim avukatı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (ICC) Bolsonaro'yu Amazon'daki eylemleri nedeniyle soruşturmaya çağırdı. Reuters'un haberine göre, Bolsonaro Amazon'daki kitlesel yıkımı körüklemekle suçlandı.

18-70 yaş arası herkes için oy kullanmanın zorunlu olduğu Brezilya'da seçim 2 Ekim'de yapılacak.

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