DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ispanak salatası nasıl hazırlanır?
Sahte jandarma komutanı suç üstü yakalandı
Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine yardım
Otomotiv ihracatında lider Kocaeli
Tansiyonumuz neden düşüyor?
Almanya AB'nin nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmedi
Myastenia gravis nedir?
TOGG’dan yeni model ve fiyat açıklaması
Çocuklarda ‘süper bağışıklık’ oluşturmak için...
Ağız kokusunun nedeni...
Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul Boğazı'nda internet bakımı
TikTok hesabı nasıl silinir?
TZOB: Üretici ile marketteki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
Teşkilat 29. bölüm ne zaman? Teşkilat yeni bölüm tarihi | Teşkilat son bölüm full izle

TIMETURK / DÜNYA / Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

2 Saat Önce
2022-01-03 16:01:03
Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun doktoru Antonio Luiz Macedo, UOL haber sitesine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun bugün erken saatlerde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat gerekip gerekmediğini görmek için muayene edildiğini söyledi.

Brezilya televizyon kanalı Globo da, Bolsonaro'nun sabah 01:30 sularında Sao Paulo'ya indikten sonra başkanlık uçağının merdivenlerinden inerken görüntülerini gösterdi ve Bolsonaro'nun daha sonra Vila Nova Star hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanmış, bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirmişti. Bolsonaro, son olarak geçtiğimiz çarşamba günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş