Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun doktoru Antonio Luiz Macedo, UOL haber sitesine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun bugün erken saatlerde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat gerekip gerekmediğini görmek için muayene edildiğini söyledi.

Brezilya televizyon kanalı Globo da, Bolsonaro'nun sabah 01:30 sularında Sao Paulo'ya indikten sonra başkanlık uçağının merdivenlerinden inerken görüntülerini gösterdi ve Bolsonaro'nun daha sonra Vila Nova Star hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanmış, bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirmişti. Bolsonaro, son olarak geçtiğimiz çarşamba günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.