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TIMETURK / DÜNYA / Bolsonaro: Geleceğim için 3 alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer

Bolsonaro: Geleceğim için 3 alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisi için gelecek senaryolarının 'öldürülmek, tutuklanmak ya da zafer' olduğunu belirtti.

50 Dakika Önce
2021-08-29 12:54:54
Bolsonaro: Geleceğim için 3 alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer

The Guardian'ın haberine göre, Evanjelik liderlerle bir araya gelen Bolsonaro, 2022 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Geleceğim için 3 alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, dini liderlerden 7 Eylül'de düzenlenecek mitinglerde kendisine destek vermelerini istedi.

Ülkenin elektronik oylama sistemini eleştiren Bolsonaro, söz konusu sistemin hile yapılmaya müsait olduğunu iddia ederek, baskılı oy pusulalarının kullanılmasında ısrar ediyor.

Dünyanın yüzölçümü en büyük 5'inci ülkesi olan Brezilya'da oy sayımını kolaylaştırmak ve seçimlerde hile yapılmasının önüne geçmek için 1996'de elektronik oylama sistemi kurulmuştu.

Brezilya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve 147 milyon seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde 400 binden fazla oylama makinesi kullanılmıştı.

Ülke basınındaki seçim anketlerinde, 2022 yılında yeniden seçilmeyi bekleyen Brezilyalı liderin, solcu eski Devlet Başkanı Luis Inacio Lula Da Silva'nın gerisinde kaldığı görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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