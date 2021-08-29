Bolsonaro'dan 2022 seçimleri için üç senaryo

Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2022'de düzenlenecek olan seçimler için öngörülerde bulunarak, seçimleri kazanamazsa ya öleceğini ya da hapse gireceğini belirtti.

Brezilya'nın sağcı lider Bolsonaro, ülkede 2022'de düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin bir dizi tahminde bulundu.

Evanjelik liderlerin katıldığı bir toplantıda açıklama yapan Bolsonaro, "Geleceğim için üç alternatifim var: Tutuklanmak, öldürülmek veya zafer kazanmak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilk seçeneğin söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyen Bolsonaro, "Bu dünyada hiç kimse beni tehdit edemez" dedi.

Brezilya liderinin açıklamaları, önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerde oyların elektronik ortamda kullanılmasına dönük tartışmaların ardından geldi.

Daha önce Bolsonaro, elektronik ortamda yapılacak bir oylamanın sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtmiş ve bu türden bir oylamanın seçim hilelerine karşı savunmasız olduğunu söyleyerek, eski usule dönme çağrısında bulunmuştu. Öte yandan Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı, elektronik oylama sisteminde bir sorun olmadığını söylemiş, basılı oy pusulalarının kabul edilmesi yönündeki tartışmaları gereksiz bulduğunu ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.