Bolsonaro'dan 2022 seçimleri için üç senaryo
Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2022'de düzenlenecek olan seçimler için öngörülerde bulunarak, seçimleri kazanamazsa ya öleceğini ya da hapse gireceğini belirtti.
2021-08-29 06:10:58
Brezilya'nın sağcı lider Bolsonaro, ülkede 2022'de düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin bir dizi tahminde bulundu.
Evanjelik liderlerin katıldığı bir toplantıda açıklama yapan Bolsonaro, "Geleceğim için üç alternatifim var: Tutuklanmak, öldürülmek veya zafer kazanmak" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ilk seçeneğin söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyen Bolsonaro, "Bu dünyada hiç kimse beni tehdit edemez" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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