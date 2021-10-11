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Bolsonaro bu kez de futbol maçına alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.

40 Dakika Önce
2021-10-11 09:17:34
Bolsonaro bu kez de futbol maçına alınmadı

Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

"AŞI OLANLARDAN DAHA FAZLA ANTİKORUM VAR"

Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.

Bolsonaro daha önce de New York'ta aşı olmadığı için pizzacıya alınmamıştı.

Covid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.

Bolsonaro, Covid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Covid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Covid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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