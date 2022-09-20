Boksun efsanesi Mike Tyson nadir görülen hastalığa yakalandı!

Boksun efsane ismi Mike Tyson nadir görülen bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını açıkladı.

Mike Tyson'ın tekerlekli sandalyede çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyaya yansımasının ardından hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Bu olayın ardından Mike Tyson kısa bir açıklama yaparak hastalığa yakalandığını ifade etti.

"SİYATİĞİM VAR! KONUŞAMIYORUM BİLE"

Hastalığını itiraf eden Mike Tyson, “Siyatik denilen bir hastalığım var. Şiddetlendiği zaman yürümeyi bırakın, konuşamıyorum bile. Ama yine de Tanrıya şükürler olsun. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.