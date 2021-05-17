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Boko Haram'a hava saldırısı: 40 ölü

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'a düzenlediği hava saldırısında 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

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17.05.2021 15:02:35
Boko Haram'a hava saldırısı: 40 ölü

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'a düzenlediği hava saldırısında 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı sırada hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda en az 40 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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