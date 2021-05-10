Boko Haram'a göre batılı eğitim 'haram'

Nijerya'nın kuzeyindeki yoksulluktan nemalanan ve fakirlere yönelik propaganda ile silahlı gençleri eğitin Boko Haram kurulduğu günden itibaren batılı eğitim gerekçesiyle okullara saldırmayı da ihmal etmiyor

Selefilik görüşüne sahip olan ve kendini İslami Cihat örgütü olarak tanımlayan Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki sosyoekonomik durumdan faydalanarak taraftar kazanmayı sürdürüyor. Örgüt son bir haftalık süreçte 90'a yakın kişiyi öldürerek tekrar ülke ve dünya gündemine geldi.

Ülkenin kuzeyinde etkin

Boko Haram Örgütü, 2002'de Nijerya'nın Borno bölgesinde Muhammed Yusuf tarafından kurulan radikal İslamcı silahlı bir örgüttür. Şeriat hükümlerinin geçerli olduğu ülkenin kuzey kesiminde etkin durumda.Örgüt, binlerce insanı öldürme, kentleri ve kiliseleri yakma, göçlere zorlama ve genç kızları dini gerekçelerle kaçırıp satmak gibi pek çok eyleme başvurmadan da geri kalmamıştır.

2002'de kuruldu fakirliği kullandı

2002 yılında kurulan örgüt Kamerun, Çad ve Nijer'e de saldırılarda bulundu.Örgüt etkinliğini geliştirmek için farklı yollar denerken öncelikle yoksullara yardım ve fakirlikle mücadeleyi esas alıyor. Bedava dini eğitimlerle de gençlere ve çocuklara ulaşmayı planlıyor. Afrika'nın en büyük petrol üreten ülkesi olan ve çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Nijerya'nın kuzey bölgesi yoksulluğu ile biliniyor ve örgüt de bu ekonomik durumu kullanıyor. Yoksul kesimlere yiyecek yardımın yapan örgüt, camileri de kullanarak örgüt etkinliğini artırıyor. Bu dayanışmanın temelinde de batılı eğitim sistemine karşı faaliyette bulunuyor.

Batılı eğitimi hedef aldı

Boko Haram, Batı kültürünü hedef almakta. Batılı eğitim sistemi en büyük tehlike olarak görülüyor. Okullara saldırılması ve öğrenci kaçırılmasında bu etkili bir gerekçe. Kadınları ve çocuk yaştaki kızları kaçıran, küçük cocukları zorla askeri eğitimden geçirerek silahlandıran Boko Haram kamplarında kadınlara yönelik insan haklarında bulunuyor.

Karakollara saldırdılar

Boko Haram sivillere yönelik eylem yaparken devlet güçleriyle de çatışıyor. 2003 yılındaki saldırıda polis karakollarını hedef aldı. Silahlar çalınarak gizlendi ve sonraki eylemlerde kullanıldı. 2009'a kadar direkt çatışmalardan kaçınan örgüt, 2009'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda 1000'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

500 bin insan göç etmek zorunda kaldı

30 Temmuz 2009'da Boko Haram'ın lideri Muhamed Yusuf, Nijerya polisi tarafından yakalandı iki polis arabasının ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Boko Haram, Muhamed Yusuf'un ölümünden sonra misilleme eylemlerine başlayarak okulları, polisleri ve kamu binalarını hedef alırken, belli bir süre sonra Boko Haram Hristiyanlara, gazetecilere ve “sahte Müslümanlar” dediği Müslümanlara yönelik eylemler gerçekleştirdi. Çıkan çatışmalarda binlerce insan ölürken 500 bin insan da göç etmek zorunda kaldı.

Kimlerle ilişki içerisinde?

2014 yılında diğer cihatçı gruplarla ortak hareket etmediğini söyleyen Amerikan yönetimi, 2013 yılında Boko Haram‘ı terörist örgütler listesine aldı. Daha önce öldürüldüğü duyurulan Ebubekir Shekau'nun başına 7 milyon dolar ödül kondu. Shekau, ABD tarafından Afrika'nın en tehlikeli teröristi ilan edildi. Boko Haram‘ın Afganistan'daki Taliban ile ilişkileri bulunduğu iddiaları var. Örgütün El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu olarak bilinen AQMI ve Asaru örgütleriyle işbirliği yaparak kamplarda askeri eğitim verdiği de basında çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.