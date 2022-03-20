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TIMETURK / DÜNYA / Bodnar: Rusya, bize 1930'lu yıllarda yaşattığı açlığı tekrar yaşatmak istiyor

Bodnar: Rusya, bize 1930'lu yıllarda yaşattığı açlığı tekrar yaşatmak istiyor

Ankara'da, Ukrayna Büyükelçiliği tarafından Ukrayna'ya yardım amacıyla konser düzenlendi.

20 Dakika Önce
2022-03-20 22:22:05
Bodnar: Rusya, bize 1930'lu yıllarda yaşattığı açlığı tekrar yaşatmak istiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Bugün sizin de katkılarınızla topladığımız parayı Ukrayna'daki gıda ihtiyaçlarını karışlamak için, insani yardım için harcayacağız. Çünkü Rusya 2'nci Dünya Savaşı öncesinde 1930'lu yıllarda uyguladığı açlığı tekrar bizlere yaşatmak istiyor. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen konsere Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Jeff Flake ile Ankara'da yaşayan Ukrayna vatandaşları katıldı. Program Kemanist Yevgeniy Kostrytskyy'ın Ukrayna Ulusal Marşı'nı çalmasıyla başladı. Ardından piyanist Rustam Rahmedov ile birlikte Ukrayna ve barış şarkıları seslendiren ikili, konserlerini sonlandırdı.

'RUSYA BİZE 1930'LARDA YAŞATTIĞI AÇLIĞI TEKRAR YAŞATMAK İSTİYOR'

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, konser sonrası yaptığı konuşmada organizasyona gelen kişilere teşekkürlerini sunarak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın bir an önce durması gerektiğini dile getirdi. Bodnar, yaptığı konuşmanın devamında "Hepinize yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ülkem Rus işgalcilerin bombaları ve füzeleri altında kalıyor. Orada bulunan vatandaşlarımızın yemeğe de ihtiyacı var. Bugün sizin de katkılarınızla topladığımız parayı Ukrayna'daki gıda ihtiyaçlarını karışlamak için, insani yardım için harcayacağız. Çünkü Rusya 2'nci Dünya Savaşı öncesinde 1930'lu yıllarda uyguladığı açlığı tekrar bizlere yaşatmak istiyor. Buna müsaade etmeyeceğiz ve insanlarımıza yardım ederek mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. .

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