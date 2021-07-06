BMGK, Suriye'ye insani yardım geçişinin yetkilendirilmesi için perşembe günü oylama yapacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), perşembe günü Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması mekanizmasıyla ilgili karar taslağını oylamak üzere özel toplantı yapacak.

BM'nin ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kapalı oturumla yapılan BMGK toplantısı çıkışında açıklamada bulundu.

Konseyin, Suriye'ye insani sınır ötesi erişimini genişleterek yeniden yetkilendirmek ile milyonlarca cana mal olacak şekilde yok etmek arasında bir tercih yapması gerektiğini belirten Greenfield, "BM Güvenlik Konseyinin alacağı karar, kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesidir. Bu hafta, insani sınır ötesi erişimi yenilemezsek, milyonlarca Suriyeliye hayat kurtaran yardımları reddetmiş olacağız." diye konuştu.

Sınır ötesi yetkilendirmenin bitmesine 3 gün kaldığını vurgulayan Greenfield, perşembe günü BMGK'de bu konuda oylama yapılacağını bildirdi.

BMGK üyelerine 26 Haziran'da dağıtılan taslakta, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan insani yardımların geçişi için sürenin 1 yıl uzatılması ve Irak sınırındaki Yarubiye Sınır Kapısı'nın da buna dahil edilmesi isteniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.