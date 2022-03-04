DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM'den 'nükleer felaket yaşanmaması' çağrısı
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Japonya'dan Ukrayna'ya savunma malzemesi desteği
Vaka sayısı 40 binin altına düştü
Ayçiçek yağına ne kadar zam yapıldı? 2022 Ayçiçek yağı fiyatı
'Rusya'nın nükleer santral saldırısı savaş suçu'
Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi Muhsin Bayrak mı satın alacak?
Gezi parkı davasında mütalaa açıklandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 21 taşınmazı satıyor
Benzin ve motorinde fiyat artışı
Rus oligarklar kimler? Oligark nedir? Oligark kimdir, kimee denir? Oligark anlamı nedir?
Eski Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'Rusya'ya yaptırımların artırılması' çağrısı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor
Nuh Boğuldu filmi ne zaman çıkacak? Nuh Boğuldu oyuncuları kimler?
Putin: Ukrayna ile hafta sonu üçüncü tur görüşmeleri yapılacak

TIMETURK / DÜNYA / BMGK, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırısı üzerine acil toplanıyor

BMGK, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırısı üzerine acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplanma kararı aldı.

3 Saat Önce
2022-03-04 17:37:59
BMGK, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırısı üzerine acil toplanıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, yerel saatle 11.30'da toplanacak.

Toplantı talebi, İngiltere, ABD, Arnavutluk, Fransa, İrlanda ve Norveç'ten geldi.

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, ülkedeki çatışmalar sırasında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü duyurulmuştu.

Açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği aktarılmıştı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş