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BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi görüşmek için bugün toplanıyor. Konsey, bu hafta iki kez acil olarak toplanmış ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamamıştı.

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Google News - Timeturk
16.05.2021 12:42:16
BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı ve toplanma kararı aldı. Konsey, bugün bir araya gelecek.

BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus cuma günü toplantı yapılmasını talep etmiş, ABD, bu talebe "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

Konseyin bu hafta yaptığı iki oturumda da ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atılamadı.

Kaynak: TRT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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