BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi görüşmek için bugün toplanıyor. Konsey, bu hafta iki kez acil olarak toplanmış ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamamıştı.