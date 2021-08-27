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BMGK'dan çağrı: Sivillerin tahliyesine izin verin

BMGK, Afganistan'ın başkenti Kabil'de DEAŞ/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

29 Dakika Önce
2021-08-27 19:24:45
BMGK'dan çağrı: Sivillerin tahliyesine izin verin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ortak bir açıklama yaparak, Afganistan'daki tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Sivilleri ve sivillerin tahliyesine yardım eden personeli kasıtlı hedef alan tiksindirici saldırıyı kınayan konsey, bu menfur saldırıların failleri ve finansörlerinin sorumlu tutularak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Afganistan'daki tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında da bulunan BMGK, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden ya da bir ülkeye saldırı için kullanılan bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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