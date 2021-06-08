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BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu

BM ait Yemen İnsani Yardım Fonu, Yemen'deki özel ihtiyaç sahipleri ve iç göçmenlere 50 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.

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Google News - Timeturk
08.06.2021 19:56:56
BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Yemen İnsani Yardım Fonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağışçıların cömert katkıları sayesinde Yemen İnsani Yardım Fonu'nun Yemen'deki acil durum için 50 milyon dolar tahsis ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yardımdan birinci derecede engelliler, azınlık grupları, kadınlar, özel ihtiyaçları olan çocuklar ve iç göçmenlerin faydalanacağı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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