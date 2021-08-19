BM'ye istihbarat raporu: Taliban, ABD ve NATO ile işbirliği yapanları yakalayacak!

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinden sonra başlayan kaos büyüyerek devam ediyor. Ülkeden her an son dakika haberleri gelirken Taliban rejiminden kaçmak isteyen Afganların umutsuz çabası da devam ediyor. BM'nin sunduğu son rapor ise çok büyük bir tehlikeyi ortaya koydu

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesiyle başlayan yeni dönem Afgan vatandaşları için büyük trajedilere yol açıyor. Taliban yönetimindeki Afganistan'da yaşamak istemeyen Afganlar ülkeden güvenli bir şekilde ayrılmanın yollarını arayıp Kabil Havaalanı'nda büyük izdihamlar yaşanmasına neden olurken BM'nin sunduğu son rapor büyük korkuya yol açtı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan bir raporda, Taliban'ın NATO ve ABD askerleriyle çalışan ve işbirliği yapan herkesin yakalanması için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

BM'ye istihbarat bilgisi sağlayan Norveç'teki Küresel Analiz Merkezi'nin düzenlediği gizli raporda, "Taliban, hedef alınan kişilerin teslim olmaması halinde, ailelerinin öldürüleceği veya tutuklanacağı tehdidinde bulunuyor" deniyor.

Askeri, polis ve araştırma birimlerinde görev alanların özellikle risk altında olduğu belirtilen belgede, "Taliban, tüm büyük kentleri ele geçirmeden önce, buralardaki bireylerin yerlerini belirleme çalışması yaptı" ifadesi kullanılıyor.

Belgede, Taliban militanlarının, Kabil havaalanına girişte denetleme yaptığı, bazı yabancı personelin çıkışına izin verilirken, "kaos" durumunun devam ettiği belirtiliyor.

Rapora göre, Taliban, yeni rejim için çalışacak ajan ağları kuruyor.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.