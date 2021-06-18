BM'ye göre en çok sığınmacı kabul eden ülke

Dünya nüfusunun yüzde 1'i mülteci konumunda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son raporuna göre, dünyada yerinden edilenlerin sayısı 82 milyonu aştı. Rapora göre Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılki Küresel Eğilimler Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 3 milyon kişi daha evini terk etmek zorunda kaldı.

Yüzde 42'si 18 yaş altı

Ülkesini terk edenlerin başında Suriyeliler, Venezuelalılar, Afganlar, Güney Sudanlılar ve Arakanlı Müslümanlar geliyor.

Yerinden edilenlerin yüzde 42'sini 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor. 2018-2020 yılları arasında yaklaşık bir milyon çocuğun sığınmacı olarak dünyaya geldiği ifade ediliyor.

Türkiye en çok sığınmacı kabul eden ülke

Birleşmiş Milletler verilerine göre, en çok sığınmacı kabul eden ülkelerin başında Türkiye geliyor.

3 milyon 700 bin sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'yi, 1 milyon 700 bin mülteci ile Kolombiya takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.