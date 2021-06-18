DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rus medyası: 'Azerbaycan'a askeri üs' ciddi bir meydan okuma
ANALİZ: AB-İngiltere arasında 'Kuzey İrlanda' krizi
Öğretmenler 2 Temmuz'a kadar ders anlatacak mı? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi?
Berkin Elvan davasında karar verildi
Berkin Elvan davasında karar çıktı
Yeğen Gülen için istenen hapis cezası belli oldu
Koronavirüsle mücadelede önemli ilerleme: Aşılama 40 milyon dozu aştı
21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı? 21 Haziran 2 Temmuz'da okullar açık mı?
Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş arasında ‘Veyis Ateş’ tartışması!
Abdullah Toplu ve 'Ahmet Arvasi ülkücülüğü'
Hüseyin Tavlı Kimdir? Hüseyin Tavlı nereli kaç yaşında?
Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl? Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı?
Drian: Türkiye ile aramızda bir tür sözlü ateşkes var
Dış görünüşe aldanmak; 'Halo Etkisi' nedir?
Sedat Peker’den ‘Deniz Poyraz’ tepkisi

BM'ye göre en çok sığınmacı kabul eden ülke

Dünya nüfusunun yüzde 1'i mülteci konumunda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son raporuna göre, dünyada yerinden edilenlerin sayısı 82 milyonu aştı. Rapora göre Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 12:48:47
BM'ye göre en çok sığınmacı kabul eden ülke

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılki Küresel Eğilimler Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 3 milyon kişi daha evini terk etmek zorunda kaldı.

Yüzde 42'si 18 yaş altı

Ülkesini terk edenlerin başında Suriyeliler, Venezuelalılar, Afganlar, Güney Sudanlılar ve Arakanlı Müslümanlar geliyor.

Yerinden edilenlerin yüzde 42'sini 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor. 2018-2020 yılları arasında yaklaşık bir milyon çocuğun sığınmacı olarak dünyaya geldiği ifade ediliyor.

Türkiye en çok sığınmacı kabul eden ülke

Birleşmiş Milletler verilerine göre, en çok sığınmacı kabul eden ülkelerin başında Türkiye geliyor.

3 milyon 700 bin sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'yi, 1 milyon 700 bin mülteci ile Kolombiya takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş