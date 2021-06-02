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BM ve Almanya'dan Libya'ya konferans daveti

Birleşmiş Milletler ve Almanya, 23 Haziran’da düzenlenecek İkinci Berlin Konferansı için Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'ye davet gönderdi.

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02.06.2021 18:26:13
BM ve Almanya'dan Libya'ya konferans daveti

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, El-Menfi, konferans davetini ileten Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza'yı başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ilk kez katılacağı İkinci Berlin Konferansında, Libya'da barışı tesis etmek için kaydedilen ilerlemelerin bilançosunun çıkarılması, ayrıca Libya'nın istikrarının sürdürülebilmesi için atılacak sonraki adımlara odaklanılması amaçlanıyor.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilki 19 Ocak 2020'de düzenlenen Berlin Konferansı, Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla düzenleniyor.

BM öncülüğündeki diyalog kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Ekim 2020'de 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları düzenlenmişti. Toplantılar sonucunda, BM nezdinde meşru Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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