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BM: Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri harekat görmek istemiyoruz
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BM: Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri harekat görmek istemiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu ve Ukrayna'ya yönelik askeri bir harekat görmek istemediklerini bildirdi.

1 Saat Önce
2022-01-04 22:05:45
BM: Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri harekat görmek istemiyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Joe Biden ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki üst düzey görüşme dahil Rusya-Ukrayna konusundaki temasları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu belirten Dujarric, "Nereden gelirse gelsin Ukrayna'ya yönelik herhangi bir düşmanca askeri harekat görmek istemiyoruz." dedi.

Dujarric, gerginliğin azaltılması için diyaloğun sürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar devam ederken, Rusya ile ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini de ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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