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BM, Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar gönderecek

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar acil yardım yapacak.

2 Saat Önce
2022-02-24 23:17:12
BM, Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar gönderecek

New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını belirten Guterres, "Acil ihtiyaçların karşılanması için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan derhal 20 milyon dolar ayıracağımızı duyuruyorum." dedi.

"Bugün, Ukrayna'nın egemen topraklarında Rus askeri operasyonlarını Avrupa'nın on yıllardır görmediği bir ölçekte görüyoruz." diye konuşan Guterres, sivillerin korunmasının bir numaralı öncelik olması ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması çağrısında bulundu.

"Askerleri Rusya'ya geri çekin"

Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Başkan Putin'e dün geceki çağrımı tekrarlıyorum: Askeri operasyonu durdurun. Askerleri Rusya'ya geri çekin." ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, "Bütün üyeler uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya BM'nin amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir tehdit veya güç kullanmaktan kaçınacaklardır." şeklindeki BM Sözleşmesi'ni okuyarak Rusya'nın askeri operasyonunun yanlışlığına dikkat çekti.

Guterres son olarak, ileriki günlerde verilecek kararların dünyayı şekillendireceğini ve milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyeceğini, bu nesli "savaş belasından kurtarmak için" hala çok geç olmadığını kaydetti. .

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