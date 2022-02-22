DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Baba 2. bölüm tek parça izle | Baba dizisi son bölüm full HD izle
ANALİZ: Rusya ne kazandı?
Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu?
Destan 12. bölüm tek parça izle | Destan son bölüm (12.bölüm) ful l HD izle
Kral Kaybederse hangi kanalda yayınlanacak? Kral Kaybederse başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?
İspanya: Avrupa’da hiç kimse savaşa hazırlanmıyor
Rusya, Ukrayna'yı 'işgal' etmeyecek
ABD, Avrupa’daki bazı kuvvetlerini harekete geçirdi
ABD Ankara Büyükelçisi Flake'ten 'Erdoğan' paylaşımı
Libya’dan Rusya’ya ‘geri çekilin’ çağrısı
BM, Ukrayna için toplanacak
Rusya ve Azerbaycan arasında 43 maddelik anlaşma
Evlat nöbetindeki baba 7 yıl sonra oğluna kavuşacak
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı
YÖK Başkanı Özvar, yeni sistemi anlattı

TIMETURK / DÜNYA / BM, Ukrayna için toplanacak

BM, Ukrayna için toplanacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın toplanacak.

2 Saat Önce
2022-02-22 23:43:30
BM, Ukrayna için toplanacak

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.

Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş