DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DÜNYA / BM: Suriye'de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer

BM: Suriye'de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, 'Suriye'de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer' dedi.

3 Gün Önce
2022-05-06 19:25:03
BM: Suriye'de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer

Brüksel'de düzenlenen "Gerçekler ve adalete doğru: Suriye'de kayıplara karışan tutuklular krizi" konulu konferansta konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin tutukladığı ve yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan çok sayıda kişin akıbetini değerlendirdi.

Pinheiro, birçoğu 10 yıldır Esed rejimine ait merkezlerde tutuklu bulunan on binlerce sivilin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

"Tutukluların bir çoğunun infaz edilerek toplu mezarlara gömüldüğü tahmin ediliyor. Diğer tutuklular da gayriinsani koşullarda işkence görerek kötü muameleye maruz kaldı."

"Tutukluların bulunduğu merkezlere serbest erişimi sağlanmalı"

"Bugün Suriye'de tutuklu olmak, kayıplara karışmakla eşdeğer" değerlendirmesinde bulunan Pinheiro, kayıplara karışan sivillerin durumunun araştırılması için uluslararası yetkiye sahip bağımsız mekanizmanın kurulması gerektiğini vurguladı.

Pinheiro, "Bu mekanizmanın kuruluşu ne kadar beklerse kayıplara karışanların akıbetinin netleştirilmesi o kadar zorlaşır" uyarısında bulundu.

Esed rejiminin, tutuklu sivillerin güncel durumu hakkında ailelerine bilgi vermeyerek yüz binlerce kişiyi kasten mağdur etmeyi sürdürdüğünü belirten Pinheiro, "Bağımsız insan hakları kuruluşlarının, tutukluların bulunduğu merkezlerin hepsine serbest erişimi sağlanmalıdır" çağrısı yaptı.

En az 132 bin sivil zindanlarda tutuluyor

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) verilerine göre, en az 132 bin sivil halen rejim zindanlarında tutulurken, muhalifler ise söz konusu rakamın yüz binler olduğunu savunuyor.

Rejimin 30 Nisan'da açıkladığı af kararının yürürlüğe girmesinin ardından ne kadar sivilin salıverileceği merak konusu olurken, SNHR verilerine göre şu ana kadar sadece 193 kişi serbest kaldı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş