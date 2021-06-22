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BM: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler ve şiddet bizi endişelendiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki son gelişmelerin farkında olduklarını ve buradaki şiddet olaylarının kendilerini çok endişelendirdiğini belirtti.

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22.06.2021 22:42:12
BM: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler ve şiddet bizi endişelendiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, günlük basın toplantısında, siyasi lider ve topluluk liderlerinin, şiddete, kışkırtmaya ve düşmanca söylemlere karşı durmasının önemli olduğunu da vurguladı.

İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Partinin lideri Betzalel Smotrich, bu sabah Şeyh Cerrah Mahallesi'ne beraberindeki fanatik Yahudilerle baskın düzenlemiş ve tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan bir Filistinlinin evine girmeye çalışmıştı.

İsrail polisinin koruma sağladığı Smotrich ayrıca mahalledeki Yahudi yerleşimcilerin evlerini ziyaret etmiş, Filistinliler ise Smotrich'i provokatif eylem yapmakla suçlamıştı.

Önceki akşam da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıkmış, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahalesi sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

Ramazanın başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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