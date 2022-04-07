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BM: Rusya İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

57 Dakika Önce
2022-04-07 19:36:53
BM: Rusya İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı

193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı.

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.

''Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz''

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, ''Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz'' dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. .

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