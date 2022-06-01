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BM onayladı; Türkiye ismi resmileşti

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi.

2 Saat Önce
2022-06-01 22:16:42
BM onayladı; Türkiye ismi resmileşti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu aktardı.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

TRTHaber .

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