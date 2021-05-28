BM’nin Filistin kararı ABD ve İsrail’i kızdırdı!

İsrail ve ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail işgali altındaki Filistin bölgelerinde artan şiddet ve insan hakları ihlallerini araştırması için komisyon kurulması kararına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumu'nda alınan, Gazze'de ve İsrail işgali altındaki Filistin bölgelerinde artan şiddet ve insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngeren kararı, işgal devleti İsrail ve destekçisi ABD'nin tepkisine neden oldu.

İsrail ve ABD, konseyi İsrail'e karşı önyargılı olmakla suçluyor. BMİHK'nın kurulduğu 2006 yılından bu yana yürütülen 33 soruşturmadan yedisi Filistin toprakları ile ilgiliydi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kararı "utanç verici olarak" değerlendirirken, "bunun konseyin İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri sürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı da karara sert tepki göstererek, bunun "Hamas'ın suçlarını örtbas etmek olduğunu" savundu.

İsrail'in en büyük destekçisi ABD de kararı eleştirdi. Kararın bölgede istikrara yönelik atılan adımları tehlikeye attığı belirtildi. Hamas ise BMİHK'nın kararı memnuniyetle karşıladığını duyururken çatışmalardaki payının meşru müdafaa ile sınırlı olduğunu ileri sürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "BMİHK'nın bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

BMİHK kararı

İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi ve işgal altındaki topraklarda yaşanan son şiddet olayları nedeniyle dün sert bir dille eleştirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in eylemlerinin yanı sıra radikal İslamcı Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını da kınadı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michele Bachelet, İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği binaların askeri amaçlı olarak kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulamadıklarını belirterek İsrail'in savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs'ta başlayan 11 günlük savaşta İsrail'in hava saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde 66'sı çocuk, 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 900'ü aşkın kişi yaralanmıştı. Hamas'ın roket saldırılarında da İsrail'de de biri çocuk 12 kişi ölmüş, 357 kişi yaralanmıştı. AB, ABD ve İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.