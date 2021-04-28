DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu bitirdi
Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi
Teknoloji hisseleri zirveye oynuyor
Evrendeki 'boşlukları' doldurmak kolay değil
Türk futbolunda devleşen isimler
Yeterli su içtiniz mi? Cevap için idrar renginize bakın!
Sezai Karakoç'tan 'soykırım' açıklaması
Myanmar ordusu iki bölgede etnik azınlıklara hava saldırısı düzenledi
Suudi Arabistan ülkedeki 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı aldı
İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı
Formula 1 yeniden Türkiye'de
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
AB: İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz
G7'den internet güvenliğinin artırılması için ortak bildiri
Almanya'daki Müslüman sayısının mülteci göç nedeniyle 5,6 milyona ulaştığı belirtildi

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

BURSA

20:03

04:23
20:03
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:48

04:09
19:48
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:31

03:53
19:31
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
19:14
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:00

03:35
19:00
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

ANKARA

19:48

04:09
SAHUR
19:48
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
SAHUR
19:14
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  DÜNYA
  •  / BM Medeniyetler İttifakı camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

BM Medeniyetler İttifakı camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD'nin Minnesota eyaletinin Moorhead kentinde bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı. Hiçbir toplumun bu tür toksik bir nefreti yaşamaması gerektiğini ifade etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.04.2021 03:30:33
BM Medeniyetler İttifakı camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Moratinos, bu korkunç saldırının Müslümanların kutsal ayı ramazanda meydana geldiğini vurguladı.

Moorhead kentindeki camiye düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınayan Moratinos, dini inançları ve dini mekanları hedef alan ayrımcılık ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğun dile getirdi.

Huzurlu bir ramazan temennisi

Moratinos, Minnesota'daki Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek huzurlu bir ramazan ayı temennisinde bulundu.

Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ndeki caminin camları kırılmış, sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazılmış, cami girişine ise gamalı haç çizilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan