BM Medeniyetler İttifakı camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD'nin Minnesota eyaletinin Moorhead kentinde bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı. Hiçbir toplumun bu tür toksik bir nefreti yaşamaması gerektiğini ifade etti.
Moratinos, bu korkunç saldırının Müslümanların kutsal ayı ramazanda meydana geldiğini vurguladı.
Moorhead kentindeki camiye düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınayan Moratinos, dini inançları ve dini mekanları hedef alan ayrımcılık ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğun dile getirdi.
Huzurlu bir ramazan temennisi
Moratinos, Minnesota'daki Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek huzurlu bir ramazan ayı temennisinde bulundu.
Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ndeki caminin camları kırılmış, sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazılmış, cami girişine ise gamalı haç çizilmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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