BM Medeniyetler İttifakı camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD'nin Minnesota eyaletinin Moorhead kentinde bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı. Hiçbir toplumun bu tür toksik bir nefreti yaşamaması gerektiğini ifade etti.