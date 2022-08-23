BM: Libya'daki siyasi tıkanıklık ve kriz silahlı çatışmayla çözülemez

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki mevcut siyasi tıkanıklığın ve krizin silahlı çatışma ile çözülemeyeceğini vurguladı.

UNSMIL'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, mevcut siyasi tıkanıklığın ve krizin ancak Libya halkının yöneticilerini seçme hakkını kullanması ve demokratik seçimler yoluyla devlet kurumlarının meşruiyetini yenilemesi yoluyla çözülebileceği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki meşruiyet iddialarını çözmek için güç yığınağı yapılmasının ve kuvvete başvurma tehditlerinin büyük endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Gerginliğin derhal durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada, herhangi bir tarafın güç kullanmasının kabul edilemez olduğu ve uluslararası toplum tarafından tanınmayı garanti edecek herhangi bir sonuca götürmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, UNSMIL'nin seçim sürecini mümkün olan en kısa sürede rayına oturtmak için ilgili Libya kurumları ve tüm aktörlerle çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümete karşı silaha sarılan herkesin kanuni takip altına alınacağı ve bu suçtan yargılanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümetinin süresinin dolduğu ve meşruiyetinin olmadığı savunuldu.

- Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı. .