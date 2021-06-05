BM, İran'ın oy kullanma hakkını askıya aldı

İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'e ödemek zorunda oldukları finansal katkıyı geciktirdikleri için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.

İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'e ödemek zorunda oldukları finansal katkıyı geciktirdikleri için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a gönderdiği mektupta İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin aidatlarını zamanında ödeyemediğinin altını çizdi.

Aidat yoksa oy hakkı da yok

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin şu aşamada BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkının olmadığını söyledi.

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için en az 16 milyon 251 bin dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de 29 bin 365 bin dolar BM'ye ödeme yapması gerekiyor.

3 ülke Eylül'e kadar oy kullanabilir

Comoros, Sao Tome ve Principe ile Somali de BM'ye aidatlarını ödemekte geciken ülkeler arasında yer alıyor ancak bu 3 Afrika ülkesi, eylüle kadar BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.