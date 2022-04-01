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TIMETURK / DÜNYA / BM Genel Sekreteri'nden 'Ramazan' mesajı

BM Genel Sekreteri'nden 'Ramazan' mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın başlayacak ramazan ayı öncesi İslam dünyasına, 'Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum.' mesajı gönderdi.

2 Saat Önce
2022-04-01 23:34:14
BM Genel Sekreteri'nden 'Ramazan' mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan mesajında, bu ayın şefkat, empati ve bir araya gelme dönemi olduğunu belirterek bu yıl, daha önce de yaptığı gibi dayanışma için Müslüman ülkeleri ziyaret ederek onlarla iftar yapacağına işaret etti.

Bu zorlu zamanlarda çatışma bölgelerindeki herkesle dayanışma içinde olduğu mesajı da veren Guterres, "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı. .

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