BM Genel Sekreteri Guterres'ten ''Hedasi Barajı'' önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun diyalog ve esneklikle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki genel merkezindeki basın toplantısında, "Genel Sekreter, Hedasi Barajı dosyasıyla ilgili olarak bazı üye ülkelerle temas halindedir ve Hedasi Barajı dosyasının ancak ilgili taraflar arasındaki diyalog ve esneklik yoluyla çözülebileceğini söylemektedir.” dedi.

Genel Sekreter'in tüm tarafları ivedilikle anlamlı bir diyaloğa çağırdığını söyleyen Haq, "Guterres ayrıca Afrika Birliği'nin bu konuda yürüttüğü ara buluculuk çabalarına desteğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Hedasi Barajı krizinin bölgede askeri bir tırmanışa yol açma olasılığına ilişkin sorularına karşılık BM sözcüsü, "Genel Sekreter bu dosyadaki gelişmelerden çok endişe duyuyor. Bölgede hayatı tamamen Nil Nehri'ne bağımlı toplumların bulunduğunu, Mısır, Sudan, Etiyopya gibi ülkelerin refahının nehrin sularına bağlı olduğunu unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'nden Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep ederken, Mısır, barajla ilgili hazırladıkları dosyayı dün BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

Addis Ababa, Kahire ve Hartum'un talepleri üzerinde anlaşmaya varamasa bile temmuz ve ağustos aylarında barajın ikinci kez su ile doldurulması konusunda ısrar ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.