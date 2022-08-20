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BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeyport Limanı'na geldi.

3 Saat Önce
2022-08-20 15:17:00
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi.

Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.

Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi'nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gidecek. .

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