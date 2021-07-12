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BM Genel Sekreteri, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla boğuştuğunu söyledi
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TIMETURK / DÜNYA / BM Genel Sekreteri, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla boğuştuğunu söyledi

BM Genel Sekreteri, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla boğuştuğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020’de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

30 Dakika Önce
2021-07-12 22:51:42
BM Genel Sekreteri, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla boğuştuğunu söyledi

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Guterres, video konferans yoluyla yapılan “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” konulu Gıda Sistemleri Zirvesi'nde konuştu.

2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin çok uzağında olduklarını kaydeden Guterres, "Yeni trajik veriler, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu 2019'dakinden 161 milyon daha fazla.” diye konuştu.

Genel Sekreter, son yıllarda özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte dünyadaki açlık sorununun arttığına dikkati çekerek, 2021'e gelindiğinde insanların en temel hakkı gıda güvenliği konusunda başarısız olunduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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