BM, Filistinliler için 164 milyon dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), geçen ay İsrail’in 11 gün süren hava saldırıları sonrası Filistinlilere yönelik insani yardım ve iyileştirme için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, günlük basın toplantısında, “Bugünkü çağrı, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilerin erken iyileştirme ihtiyaçlarına ek olarak, 10-31 Mayıs arasındaki dönemde UNRWA tarafından Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan acil müdahale önlemlerini içeriyor.” dedi.

Dujarrec, 164 milyon dolarlık yardım çağrısının UNRWA'nın 19 Mayıs'ta yaptığı ilk 38 milyon dolarlık acil yardım çağrısını da kapsadığına işaret etti.

Son çatışmanın Gazze halkı ve Filistinli mülteciler üzerindeki yıkıcı etkisi olduğunu vurgulayan sözcü, “Maruz kaldıkları bu travmanın etkisi devam edecek.” ifadesini kullandı.

​​​​​​​İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

1949'da BM Genel Kurulunun aldığı kararla Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulan UNRWA'nın halen 5,4 milyon mülteciye hizmet sağladığı kaydediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.