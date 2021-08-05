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TIMETURK / DÜNYA / BM: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var

BM: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya nüfusunun yüzde 70'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaşı aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

21 Saat Önce
2021-08-05 23:38:30
BM: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var

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Guterres, Uluslararası COVID-19 Aşı İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, mevcut aşılara direnebilecek ve ulusal aşılama çabalarını baltalayacak başka varyantların ortaya çıkmasını önlemek için aşıların her yere ve herkese mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerektiğini bildirdi.

"Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var." diyen Guterres, bunun salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

Guterres, aşının eşit dağıtımı için üretimin iki katına çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun koordinasyon ve uygulaması için de G20 seviyesinde acil görev gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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