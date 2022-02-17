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TIMETURK / DÜNYA / BM'den Ukrayna-Rusya krizi açıklaması

BM'den Ukrayna-Rusya krizi açıklaması

Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında yükselen tansiyonun son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaptı. BM taraflara itidal çağrısında bulundu.

36 Dakika Önce
2022-02-17 22:31:14
BM'den Ukrayna-Rusya krizi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni ateşkes ihlallerinin endişe verici olduğunu söyledi.

DiCarlo, "Gerçek şu ki mevcut durum son derece tehlikeli. Tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağırısı yapıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten beri 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yeni bir çatışma olasılığının kabul edilemeyeceğini vurgulayan DiCarlo, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı. .

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