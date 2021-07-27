BM'den Tunus'taki taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Tunus’ta devam eden siyasi krizle ilgili tüm tarafları hukukun üstünlüğü ile hak ve özgürlüklere saygı duymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki durumla ilgili Tunus hükümeti ile hem New York'ta hem de sahadaki ekipler aracılığıyla temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Haq, Tunuslu siyasi liderleri ve paydaşları, anlaşmazlıkları diyalog ve uzlaşma yoluyla hızla çözmeye ve sükuneti korumak için sorumlulukla davranmaya teşvik etmeye devam ettiklerini belirtti.

"Bu noktada tüm tarafların hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklere saygı duymaya devam etmesi kritik bir önem taşımaktadır." diyen Haq, basın özgürlüğü ile demokratik kurumların düzenli işleyişinin de buna dahil olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.