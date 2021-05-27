BM’den somut adım: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
BM İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren karar oy çoğunluğuyla kabul edildi.
Karar, komisyonun 47 üyesinden 24'ünün lehte, 9'unun muhalif ve 14'ünün çekimser oyuyla kabul edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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