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BM'den Putin'e çağrı: İnsanlık adına savaşı durdurun

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Guterres, 'İnsanlığın adına lütfen savaşı durdurun' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-24 08:18:24
BM'den Putin'e çağrı: İnsanlık adına savaşı durdurun

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattığını açıklayan Rusya lideri Putin'e seslendi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında son dakikada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Guterres, "İnsanlığın adına lütfen savaşı durdurun" dedi.

Ukrayna konulu Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres "Başkan Putin, insanlık adına, askerlerinizi Rusya'ya geri götürün" dedi.

Guterres "Savaşın sonuçları Ukrayna ve küresel ekonomi için yıkıcı olur" dedi. .

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