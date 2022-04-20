DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna duyurdu: Rusya’ya ait uçak ve helikopter düşürüldü
BM’den “Paskalya süresince savaşı durdurun” çağrısı
Şahin Duman ve Mustafa Tekin Ortaklığı Nasıl Başladı? Predicomm Nerede Kuruldu?
Nicky Romero Hayranlığından Sahnede Beraber Çalışmaya Theorhun Orhun Kalender Kimdir?
Sanat dünyasını kavuran isim Alper Ajda!
Yellen: Durum daha da kötüleşti
Hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8’den 52’ye çıkacak
Sakarya termal cazibe merkezi olacak
Pençe-Kilit Operasyonunda 1 şehit
Çin: Ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliği...
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ‘Dink cinayeti’ cevabı
Lavrov: Yeni aşamaya geçiyoruz
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 35 bin TL tazminat ödeyecek
Ukrayna Müftüsü İsmagilov: İslam alemi susuyor
THY’den 'huzur hakkı' ödemelerine ilişkin açıklama

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / BM’den “Paskalya süresince savaşı durdurun” çağrısı

BM’den “Paskalya süresince savaşı durdurun” çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle perşembe başlayıp pazar sona erecek 'Kutsal Hafta'da Rusya ve Ukrayna'ya 4 günlük insani ateşkes çağrısında bulundu.

23 Dakika Önce
2022-04-20 07:17:28
BM’den “Paskalya süresince savaşı durdurun” çağrısı

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışma beklenen yerlerden sivillerin ayrılabilmesi ve yardımların ulaştırılabilmesi için insani ateşkesin gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da şu an 12 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yardıma muhtaç kişilerin sayısının 15,7 milyona çıkmasının beklendiğini belirten Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı'nda 4 günlük insani ateşkes çağrısı yaptı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş