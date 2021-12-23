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TIMETURK / DÜNYA / BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı

BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısında bulundu.

22 Dakika Önce
2021-12-23 22:37:31
BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.

Williams, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinin önündeki mevcut sorunları aşmak için ilgili kurumlara ve taraflara birlikte çalışma teklifinde bulundu.

Libyalı taraflara seçimlerde oy kullanacak 2,8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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