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TIMETURK / DÜNYA / BM'den ''Libya'' uyarısı: Çatışmaya dönüşebilir!

BM'den ''Libya'' uyarısı: Çatışmaya dönüşebilir!

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-22 10:07:52
BM'den ''Libya'' uyarısı: Çatışmaya dönüşebilir!

UNSMIL, Trablus'un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapatmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkentteki hareketliliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "UNSMIL, Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Libyalı etkin tüm taraflara "aklı selimle hareket etmeleri ve geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları" çağrısında bulunuldu.

TRABLUS'TAKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

Gün içinde Trablus'un Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılmış, bazı caddeler de toprak dökülerek trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.

Bunun üzerine Trablus Üniversitesi de eğitime ara verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle öğrencilerden evlerine dönmelerinin istendiğini açıklamıştı.

LİBYA'DAKİ SEÇİM SÜRECİ

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'de düzenlenen toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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