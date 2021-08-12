BM'den Kabil'de Afgan güçleri ile Taliban arasında çatışma çıkması 'felaket' ile sonuçlanır uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Kabil'de Afgan güçleri ile Taliban arasında çatışma çıkmasının 'felaket' ile sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma sağlanması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sivillerin durumundan ''derin endişe'' duyduklarını dile getirdi.

Afgan güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların başkent Kabil büyüklüğündeki bir kente sıçramasının "felaket" ile sonuçlanacağı uyarısı yapan Dujarric, ''Doha'da bu hafta Afganistan ve Taliban ile bölgesel ve uluslararası temsilciler arasında yapılan görüşmelerin müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu tesis etmesini umuyoruz.'' dedi.

Dujarric, müzakerelere katkıda bulunmaya ve sayıları giderek artan insani yardıma muhtaç Afganlara yardım sağlamaya da hazır olduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.