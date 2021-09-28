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BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'e çağrı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'den İdlib'de sükunetin sağlanmasını istedi.

10 Dakika Önce
2021-09-28 18:38:38
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'e çağrı

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Suriye'nin uluslararası aktörlerin birbiriyle çekiştiği birkaç fiili bölgeye bölündüğünü söyledi.

İdlib'de özellikle de Türkiye- Suriye sınırında yerinden edilenlerin bulunduğu kamplara yönelik saldırıların arttığına dikkati çeken Pedersen, ''İdlib'de sahadaki durumun yarın Putin- Erdoğan görüşmesinde önemli bir konu olacağından eminim ve nüfuzu olan bu liderlere sükunetin sağlanması çağrısı yapıyorum. Birçok şey buna bağlı.'' dedi.

Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması için taraflara davetiyelerin gönderildiğini belirten Pedersen, komitenin altıncı toplantı için 18 Ekim'de Cenevre'de olacağını, toplantıdan bir gün öncesinde ise eş başkanlarla bir araya geleceğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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