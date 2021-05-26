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BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, Rusya-ABD Zirvesi için platform sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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26.05.2021 00:02:40
BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, taraflardan ilgili talebin gelmesi durumunda Rusya-ABD Zirvesi için platform sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sputnik'e konuşan Vellucci, “BM Cenevre Ofisi, iki ülke liderleri arasındaki görüşmenin Cenevre'de yapılacak olmasından çok memnun. Bu durum uluslararası üst düzey etkinlikler için mekân olarak Cenevre'nin rolünü doğruluyor” ifadesini kullandı.

Vellucci, “Elbette, talep olması durumunda, zirveye destek olmak için her şey yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya geleceklerini açıklamıştı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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