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BM’den Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede alınan kararlardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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17.06.2021 20:58:41
BM’den Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

BM Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, Biden-Putin zirvesinin ardından yayınlanan Stratejik İstikrar Ortak Bildirisini, özellikle nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla savaşılmaması gerektiği ilkesine bağlılıklarının yeniden teyit edilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya ve ABD'nin entegre bir ikili Stratejik İstikrar Diyaloğuna girişme niyetinden memnuniyet duyulduğu kaydedilerek, "Genel Sekreter, bunun, dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerinin boyutlarının daha da küçültülmesi de dahil olmak üzere, somut silah kontrol önlemlerine yol açacağını umuyor." ifadesine yer verildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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